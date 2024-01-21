Бангкок, 21 января, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Упавший в Афганистане самолёт Falcon 10 осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой в сопровождении её супруга Анатолия из Таиланда, сообщило российское консульство в Бангкоке.

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«Рейс следовал из Паттайи. От Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» в пятницу, 19 января, было поручение, которое так и не поступило в работу, то есть они к организации этого рейса не имеют никакого отношения, как и посольство. По некоторым данным, это частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании. Гражданку России сопровождал её супруг Анатолий Евсюков, который также является гражданином РФ», — цитирует заявление консульства ТАСС.

По данным источника ИА Регнум, Евсюков — известный местный предприниматель в Волгодонске, владелец городского рынка «Авангард». Также он являлся застройщиком других торговых точек, включая торговые центры «Орбита», «Атлант», рынков «Восточный», «Машенька» и других.

Известно, что членами экипажа и медицинскими работниками были Дмитрий Беляков, 41 год; Аркадий Грачёв, 42 года; Игорь Сывороткин, 26 лет; и Павел Попов, 44 года.

Упавший в Афганистане самолёт Falcon направлялся в Москву. В Росавиации сообщили, что воздушное судно, пропавшее с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрировано в российском реестре гражданских воздушных судов. Ведомство рассказало, что находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски пропавшего самолёта.

Экипаж Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном. На борту, по предварительным данным, находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. В СМИ сообщили, что разбившийся в Афганистане самолёт отклонился от первоначального курса.