Москва, 21 января, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Самолёт Falcon 10, пропавший с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрирован в российском реестре гражданских воздушных судов. Об этом сообщает 21 января пресс-служба Росавиации.

John Davies Falcon 10

Экипаж перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном. На борту, по предварительным данным, находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

«Самолёт принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу», — отметили в Росавиации.

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Воздушное судно произведено французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Оно выполняло чартерный санитарный рейс из индийского города Гая в московский аэропорт Жуковский с остановкой в Ташкенте.

Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски пропавшего самолёта.

Ранее агентство Aamaj News сообщило о крушении самолёта индийской авиакомпании, летевшего в Москву, в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.

Причиной, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Самолёт отклонился от первоначального курса и упал у горы Топхане в районе Зебак.