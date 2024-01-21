Москва, 22 января, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад о подробностях и причинах крушения в Афганистане частного самолёта Falcon 10, который летел в Москву.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

По сообщению Telegram-канала СК РФ, Бастрыкин поручил руководителю западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить о расследовании уголовного дела и причинах происшествия.

Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, упавший в Афганистане самолёт Falcon направлялся в Москву. В Росавиации сообщили, что воздушное судно, пропавшее с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрировано в российском реестре гражданских воздушных судов.

Экипаж Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января. На борту находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

Упавший в Афганистане самолёт Falcon 10 осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой в сопровождении её супруга Анатолия из Таиланда

Все члены экипажа и медработники, летевшие на Falcon 10, который потерпел крушение в Афганистане, выжили. Судьба 65-летнего Анатолия Евсюкова и 64-летней Анны Евсюковой — неизвестна.

В минтрансе Афганистана заявили, что самолёт не должен был пролетать над страной.