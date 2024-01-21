Москва, 21 января, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Предварительной причиной крушения частного самолёта Falcon 10 на северо-востоке Афганистана стал технический отказ двух двигателей. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Ding Ting/Global Look Press

«Причиной авиакатастрофы стал технический отказ, предварительно, двух двигателей», — передаёт слова источника агентство.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило, что находится на связи с властями Афганистана и Таджикистана в связи с крушением Falcon 10 на северо-востоке Афганистана. Поиски воздушного судна ведутся, уточнили в ведомстве.

По данным агентства, на борту самолёта находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Самолёт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао, уточнили в Росавиации.

Самолёт был зарегистрирован в российском реестре гражданских воздушных судов. Экипаж перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном.

Перед этим агентство Aamaj News сообщило о крушении самолёта индийской авиакомпании, летевшего в Москву, в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.