Кабул, 22 января, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Четверых граждан России — членов экипажа разбившегося в Афганистане самолёта Falcon 10 доставили в Кабул, сообщил 22 января представитель афганского временного правительства Забихулла Муджахид в соцсети Х.

Кадр из видео

«Четверо спасённых членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в Кабул», — сообщил Муджахид.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3861695" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Выживших после крушения самолёта россиян доставили вертолётом в Кабул

Как сообщало ИА Регнум, 21 января частный самолёт Falcon 10 с шестью людьми на борту, следовавший из Таиланда в Москву, запросил срочную посадку в Таджикистане из-за проблем с двигателем, а затем пропал с радаров.

На поиски пропавшего самолёта власти Афганистана направили группу спасателей. Выяснилось, что воздушное судно рухнуло в горах на афганской территории. Сегодня, 22 января, поисковые работы завершились.

Члены экипажа — два пилота и два медицинских работника — выжили. Двое пассажиров — семейная пара — погибли. Их тела доставят в Москву. Самолёт должен был доставить их в Москву из Паттайи. Медицинская эвакуация понадобилась Анне Евсюковой. Муж Анатолий сопровождал её.