Кабул, 21 января, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Все члены экипажа и медработники, летевшие на Flacon 10, который потерпел крушение в Афганистане, выжили. Судьба двух пассажиров — 65-летнего Анатолия Евсюкова и 64-летней Анны Евсюковой — неизвестна. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«В настоящий момент известно, что выжили все члены экипажа: два пилота и два медика», — сказано в сообщении.

Отмечается, что судьба супругов Евсюковых на данный момент неизвестна.

Как передавало ИА Регнум, ранее об обнаружении четырёх выживших на месте крушения сообщило Федеральное агентство по воздушному транспорту (Росавиация).

Частный самолёт Falcon 10, летевший в Москву, вечером 20 января потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан около границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане.

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По предварительной информации, борт упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью. Рейс следовал из Паттайи (Таиланд).

Помимо двух пассажиров, на борту находились члены экипажа и медицинские работники.

В Минтрансе Афганистана в свою очередь заявили, что самолёт не должен был пролетать над страной.

Вместе с тем информированный источник ИА Регнум сообщил, что оба пилота самолёта Falcon 10 не имели достаточной подготовки и не могли выполнять коммерческий санитарный рейс.