Прага, 22 января, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Чехия не намерена выдавать киевским властям украинцев призывного возраста. Об этом Чешскому ТВ 22 января заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

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Такое заявление он сделал в связи с готовящимся на Украине законом о мобилизации.

«Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на их родину», ― сказал глава МИД.

Он пояснил, что подобных механизмов не существует и они точно не соответствовали бы международным правам и обязательствам, которые есть у Праги.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. После этого правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование среди украинцев.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс 23 декабря 2023 года заявил, что власти республики могут заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации украинцев, если об этом попросит Киев. По его словам, в Таллине знают, где находятся эти люди и чем они занимаются.

Позднее он добавил, что власти страны не собираются гнать проживающих в республике украинцев в зону боевых действий. Он уточнил, что у республики в данный момент нет возможности по международному праву выдачи мужчин мобилизационного возраста Украине.

То, что власти Эстонии не будут выдавать Киеву прибывших в прибалтийскую республику украинцев мобилизационного возраста, подтвердила 14 января премьер-министр страны Кая Каллас.

В выдаче беженцев для мобилизации Украине отказала и Германия. Министр юстиции Марк Бушманн заявил, что в ФРГ не будут принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли.

Ранее выдавать Украине беженцев призывного возраста отказались Молдавия и Австрия.