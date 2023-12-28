Таллин, 28 декабря, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что у страны нет намерения гнать беженцев из Украины на фронт. Он назвал вопрос о возвращении уклонистов на родину сложным, поскольку у Таллина и Киева нет официального соглашения по этому вопросу.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«По-человечески это понятно во всех отношениях, поэтому важно однозначно подчеркнуть: у меня как министра внутренних дел или у Эстонского государства, конечно же, нет цели начать гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста», — написал Ляэнеметс в социальных сетях.

Вместе с тем Эстония будет вынуждена поделиться данными украинских беженцев, подпадающих под мобилизацию по требованию Киева, так как они по-прежнему являются гражданами Украины, указал министр. Ляэнеметс подчеркнул, что Таллину будет сложно отказать Киеву в помощи с мобилизацией живущих в балтийской республике украинцев, так как это будет «поворотом спиной» по отношению к партнёрам. Однако министр отметил, что по международному праву у Эстонии сегодня нет возможности для выдачи мужчин мобилизационного возраста Украине.

«Для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне», — добавил Ляэнеметс.

Беженцам с Украины нужно дать четкий сигнал, что сама Эстония никого отсюда не прогонит фронт, заявил министр и добавил, что вопрос призыва в ВСУ могут решать только киевские власти.

«Ни министр внутренних дел, ни правительство Эстонии не могут решать за Украину, кого и из каких стран призывать», — подчеркнул Ляэнеметс.

Как сообщало ИА Регнум, Германия отказала Украине в выдаче беженцев для мобилизации. Министр юстиции ФРГ Марк Бушманн заявил, что в ФРГ не будут принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли. О том, что Чехия не будет выдавать уклонистов, стало известно из чешских СМИ ещё в сентябре. Она, как и другие страны ЕС, связана в этом вопросе европейской конвенцией. Документ запрещает выдачу за военные преступления, такие как уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказам.

Чтобы не подпасть под мобилизацию, украинцы массово начали оформлять паспорта за границей. Стало известно об очередях за новыми документами, которые создали в основном мужчины призывного возраста в Польше и в Словакии.

Законопроект о мобилизации правительство Украины внесло в Верховную раду 25 декабря. Согласно тексту документа, вместе с мужчинами будут призывать и женщин. Отсрочка положена только беременным и матерям детей до трёх лет. Часть парламентариев уже заявила, что не будет за него голосовать как лично, так и всей партией.