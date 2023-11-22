Кишинёв, 22 ноября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Молдавия не будет выдавать Украине беженцев призывного возраста. Об этом 22 ноября заявил глава пресс-службы молдавского МИД Игорь Захаров в эфире радио Moldova.

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«На сегодняшний день ни один гражданин, достигший призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан Украине», — сказал Захаров.

По словам Захарова, у Молдавии и Украины нет соглашения об экстрадиции по призывному возрасту. Он добавил, что Киев не обращался с просьбой об экстрадиции граждан.

Согласно законодательству Молдавии, если иностранец запросил убежища, то его могут экстрадировать лишь в том случае, если он представляет угрозу национальной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в марте в Пограничной полиции Молдавии сообщили, что в 2022 году было выявлено более 6 тысяч попыток нелегально попасть в страну с территории Украины. До этого правоохранители выявили схему, которую организовали пограничники для выезда с Украины молодых людей, подлежащих призыву.

Тогда же сообщалось, что в республику официально въехали 650 тыс. беженцев с начала спецоперации по денацификации Украины. Из них в стране осталось около 80 тыс. человек, остальные транзитом убыли в страны ЕС.