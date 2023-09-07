Вена, 7 сентября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Австрия не станет депортировать из страны украинцев призывного возраста. Об этом 7 сентября сообщило австрийское издание Exxpress, ссылаясь на слова представителя австрийского МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, никто в Австрии на это не пойдёт», ― заявили в ведомстве.

По данным Exxpress, в Австрии в настоящее время находятся 14 тыс. годных к службе украинцев в возрасте от 18 до 54 лет, которые зарегистрированы в качестве беженцев. Как отмечает портал, это 28 батальонов для украинских ВС.

Как сообщало ИА Регнум, Польша начала выдачу киевским властям мужчин призывного возраста, незаконно уехавших с Украины после начала российской спецоперации. По информации погранохраны Польши, после начала СВО в страну прибыли порядка 2,87 млн жителей Украины в возрасте от 18 до 60 лет. За прошедший период около 2,8 млн из них покинули республику.

Представитель российской хакерской группы RaHDit сообщил, что спецслужбы стран Прибалтики готовятся высылать на Украину для отправки на фронт прибывших оттуда мужчин. По его словам, на сайте МВД Литвы данные об украинцах, прибывших в республику после начала специальной военной операции, хранят в отдельной папке.

Обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен 5 сентября сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский стал добиваться от европейских государств депортации выехавших туда украинских граждан, так как ВСУ несут чудовищные потери. По информации журналиста, идут дискуссии по этому поводу Киева с Варшавой и Кишинёвом.

В свою очередь командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России Апты Алаудинов заявил, что украинцам нужно срочно бежать в Россию и получать там гражданство, чтобы избежать гибели на фронте. Он подчеркнул, что Запад отправляет украинцев на смерть.