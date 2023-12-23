Таллин, 23 декабря, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Власти Эстонии готовы заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации граждан Украины, если Киев об этом попросит, заявил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс, слова которого приводит ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительство в Эстонии», — сказал он.

Издание отмечает, что, хотя официального запроса от Киева не было, МВД Эстонии не раз обращалось как к послу, так и к министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости уведомить о находящихся в стране беженцах.

Как передавало ИА Регнум, в начале 2024 года украинские депутаты Верховной рады представят законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщило 22 декабря украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на представителя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко.

Предусматривается, что граждан Украины за границей обяжут проходить те же мобилизационные процедуры и получать повестки, как и не сумевших выехать из страны военнообязанных. Если гражданин не вернётся в военкомат на территории Украины после получения повестки, то это будет считаться нарушением закона с соответствующими последствиями.

Германия не будет выдавать киевскому режиму украинских беженцев для мобилизации, заявил министр юстиции ФРГ Марк Бушманн. Вместе с тем депутат бундестага Йоханн Вадефул призвал вернуть украинцев на родину для участия в боевых действиях. По его мнению, находящиеся за рубежом люди «просто обязаны внести свой вклад в прекращение конфликта».