Таллин, 14 января, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Власти Эстонии не будут выдавать Киеву прибывших в прибалтийскую республику украинцев мобилизационного возраста. Об этом 14 января заявила премьер-министр страны Кая Каллас, её слова процитировала телерадиокомпания ERR.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказала Каллас, она обсуждала этот вопрос в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Эстонию. Премьер-министр исключила такую возможность, потому что украинцы находятся в республике на законных основаниях.

«С нашей точки зрения, они [украинцы] имеют право находиться здесь, если соблюдают установленные правила. Как только они прибыли сюда, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому со своей стороны мы, конечно, ничего не будем делать для их выдачи», — сказал она.

Глава правительства добавила, что это Киев должен обратиться к проживающим в Эстонии украинцам и призвать их обратно на Украину

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря 2023 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти республики могут заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации украинцев, если об этом попросит Киев. По его словам, в Таллине знают, где находятся эти люди и чем они занимаются.

При этом 28 декабря 2023 года Ляэнеметс заявил, что власти Эстонии не собираются гнать проживающих в республике украинцев в зону боевых действий. Он уточнил, что у республики в данный момент нет возможности по международному праву выдачи мужчин мобилизационного возраста Украине.

В том же месяце Германия отказала Украине в выдаче беженцев для мобилизации. Министр юстиции Марк Бушманн заявил, что в ФРГ не будут принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли.

О том, что Чехия не будет выдавать уклонистов, стало известно из чешских СМИ ещё в сентябре. Она, как и другие страны ЕС, связана в этом вопросе европейской конвенцией, запрещающей выдачу за военные преступления, такие как уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказам.