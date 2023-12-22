Глава Минюста ФРГ отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации
Министр юстиции ФРГ Бушманн отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации
Берлин, 22 декабря, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Германия не будет выдавать киевскому режиму украинских беженцев для мобилизации, заявил министр юстиции ФРГ Марк Бушманн.
«Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли», — цитирует его Tagesspiegel.
Он также добавил, что Берлин пытается добиться того, чтобы как можно больше людей с Украины сейчас трудоустроились на территории Германии.
Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что полная мобилизация на Украине и поставки Западом вооружений не изменили ситуацию на фронте и не смогут этого сделать. Он сообщил о заметном снижении боевого потенциала ВСУ и росте отчаяния украинских военных из-за потерь.
В декабре стало известно, что украинское военное командование обратилось к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тыс. человек. Решение пока не принято, поскольку необходимо понять, где взять средства на обеспечение мобилизованных и решить вопрос об отпусках для уже призванных в ВСУ, сказали в Киеве.
Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая предложила обязать женщин встать на воинский учёт. Об этом говорится в черновом варианте поправок в соответствующий законопроект.