Берлин, 22 декабря, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Германия не будет выдавать киевскому режиму украинских беженцев для мобилизации, заявил министр юстиции ФРГ Марк Бушманн.

Marcus Brandt/Global Look Press

«Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли», — цитирует его Tagesspiegel.

Он также добавил, что Берлин пытается добиться того, чтобы как можно больше людей с Украины сейчас трудоустроились на территории Германии.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что полная мобилизация на Украине и поставки Западом вооружений не изменили ситуацию на фронте и не смогут этого сделать. Он сообщил о заметном снижении боевого потенциала ВСУ и росте отчаяния украинских военных из-за потерь.

В декабре стало известно, что украинское военное командование обратилось к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тыс. человек. Решение пока не принято, поскольку необходимо понять, где взять средства на обеспечение мобилизованных и решить вопрос об отпусках для уже призванных в ВСУ, сказали в Киеве.

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая предложила обязать женщин встать на воинский учёт. Об этом говорится в черновом варианте поправок в соответствующий законопроект.