Москва, 19 января, 2024, 19:53 — ИА Регнум. «Токсичная реакция» руководства Соединённых Штатов на позицию России по диалогу по стратегической стабильности лишь подтверждает правоту Москвы. Об этом сказано в опубликованном на сайте ведомства ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала слова помощника президента США Джо Байдена.

Захарова отметила, что из-за развязанной США тотальной гибридной войны против России Москва не может вести с Вашингтоном конструктивный диалог по вопросам контроля над вооружениями. Такой диалог будет возможен только тогда, когда американское руководство начнёт уважать национальные интересы России и вести комплексную работу по стратегическим делам с акцентом на устранение фундаментальных противоречий в области безопасности, пояснила дипломат.

«Не видим смысла углубляться в подробный разбор очередной порции пропагандистского злословия в адрес нашей страны. Отметим лишь, что подобная токсичная реакция Вашингтона вновь подтверждает нашу правоту в твёрдости отстаивания интересов России. Будем и дальше неизменно руководствоваться теми принципиальными подходами, которые были обозначены Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении.

Ранее специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Пранай Вадди заявил, что Россия «установила достаточно высокую планку» по возобновлению стратегического диалога, увязав возвращение с политическими вопросами таким образом, «которого не было после холодной войны».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил, что руководство США отбросило все принципы, на которых Москва и Вашингтон взаимодействовали по контролю над вооружениями ранее. По его словам, Соединённые Штаты сделали ставку на своё военное превосходство и создали неприемлемые для России условия для выполнения договоров о разоружении.

10 сентября прошлого года Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели заявил, что пока новые переговоры по стратегической стабильности между Россией и США невозможны.

Глава МИД напомнил, что ДСНВ заключали между собой Россия и США в диаметрально противоположных международных условиях, когда страны были в других отношениях, нежели сложились сейчас из-за агрессии Запада через Украину с целью нанести России стратегическое поражение.

Россия приостановила действие ДСНВ 21 февраля 2023 года. Объявляя об этом, президент России Владимир Путин уточнил, что не разрывает договор, а приостанавливает в нём участие страны из-за политики США.

В конце октября Лавров отметил, что, несмотря на приостановку участия России в ДСНВ, Москва продолжает соблюдать положения договора. Однако возобновлять инспекции, существовавшие в рамках соглашения, нецелесообразно.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 10 октября уточнил, что возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США.

Вместе с тем уже 2 ноября Путин подписал закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Перед этим он отметил, что этот договор так и не подписали США.