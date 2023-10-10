Москва, 10 октября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов Соединённых Штатов, заявил 10 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Министерство обороны/РИА Новости

«Возобновление (ядерных испытаний) в практическом плане возможно после того, как соответствующие испытания совершат США», — сказал Рябков журналистам в Госдуме.

Дипломат уточнил, что это два неотъемлемых элемента той позиции, которой руководствуется Россия на всех площадках.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 октября допустил, что РФ может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США его до сих пор не ратифицировали, но решение по этому вопросу может принять только Госдума.

В Кремле заявили, что возможность отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания. Нижняя палата парламента РФ намерена обсудить вопрос об отзыве ратификации на ближайшем заседании, отметил 6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.