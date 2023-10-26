Минск, 26 октября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) для России продолжает действовать даже после её выхода из него, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

. Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, Москва по-прежнему привержена положениям ДСНВ, однако остановила процесс инспекций в рамках ДСНВ.

«Инспекции мы прекратили, потому что инспекции — это мера взаимного доверия. Какого-либо доверия между нами с США не осталось, они его разрушили, подорвав все те принципы, которые изложены в преамбуле этого договора», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем дипломат добавил, что возобновление таких инспекций нецелесообразно в условиях, когда киевский режим с использованием западных вооружений атакует базы российских стратегических бомбардировщиков на территории РФ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил 21 февраля о решении приостановить участие в ДСНВ. Это решение Россия приняла в связи с тем, что Вашингтон, не соблюдая договор, пытается давить на Москву и обвинять её в несоблюдении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил 3 августа, что США давно нарушают «дух и букву» ДСНВ. По его словам, американская сторона нелегитимно вывела из-под зачёта около ста единиц стратегических наступательных вооружений, а неоднократные требования России устранить эту проблему проигнорировала. При этом в Кремле ситуацию назвали очень печальной, а в Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.