Москва, 2 ноября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован 2 ноября на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства отозвал ратификацию документа. В законе отменяется первая его статья и меняется название. Теперь он называется «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Глава государства поднял вопрос об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ 5 октября во время заседания дискуссионного клуба «Валдай». Он напомнил, что США до сих пор не ратифицировали этот документ.

Госдума 18 октября приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ в окончательном чтении. Совет Федерации (СФ) 25 октября единогласно одобрил документ.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко 25 октября призвала США не игнорировать положения ДВЗЯИ. Она заявила, что России не будет смысла исполнять условия договора, если США будут его игнорировать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 ноября сообщил, что глава государства не намерен обсуждать с представителями Соединённых Штатов отзыв ратификации документа из-за отсутствия необходимости в дискуссии.

ДВЗЯИ, принятый Генассамблеей ООН в 1996 году, вводил запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. В силу он не вступил, поскольку не все страны, без участия которых договор не имеет смысла, ратифицировали его.