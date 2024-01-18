Москва, 18 января, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Руководство США отбросило все принципы, на которых Москва и Вашингтон взаимодействовали по контролю над вооружениями ранее. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

AP/TASS

«Вашингтон просто отбросил в сторону все те понимания, все те принципы, на которых наши страны в своё время согласились налаживать взаимодействие, в том числе по контролю над вооружениями», — пояснил глава российского МИД.

По его словам, Соединённые Штаты сделали ставку на своё военное превосходство и создали неприемлемые для России условия для выполнения договоров о разоружении.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября прошлого года Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели заявил, что пока новые переговоры по стратегической стабильности между Россией и США невозможны.

Глава МИД напомнил, что ДСНВ заключали между собой Россия и США в диаметрально противоположных международных условиях, когда страны были в других отношениях, нежели сложились сейчас из-за агрессии Запада через Украину с целью нанести России стратегическое поражение.

Россия приостановила действие ДСНВ 21 февраля 2023 года. Объявляя об этом, президент России Владимир Путин уточнил, что не разрывает договор, а приостанавливает в нём участие страны из-за политики США.

В конце октября Лавров отметил, что, несмотря на приостановку участия России в ДСНВ, Москва продолжает соблюдать положения договора. Однако возобновлять инспекции, существовавшие в рамках соглашения, нецелесообразно.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 10 октября уточнил, что возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США.

Вместе с тем уже 2 ноября Путин подписал закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Перед этим он отметил, что этот договор так и не подписали США.

В свою очередь, глава Национального управления ядерной безопасности при американском минэнерго Джилл Хруби 16 ноября заявила, что Вашингтон хотел бы возобновления диалога с Россией по теме контроля над вооружениями. По её словам, началу такого диалога мешает отсутствие позитивной атмосферы.