Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. В сложившихся на сегодняшний день условиях новые переговоры по стратегической стабильности между Россией и США невозможны. Об этом 10 сентября заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В ответ на вопрос, может ли дипломатический успех России дать возможность для решения других вопросов, таких как новый Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США, Лавров уточнил, что он не видит связи между этими вещами.

Глава МИД напомнил, что ДСНВ заключали между собой Россия и США диаметрально противоположных международных условиях, когда страны были в других отношениях, чем в сложившихся сейчас из-за агрессии Запада через Украину с целью нанести России стратегическое поражение

«В этих условиях ни о каких переговорах, о выполнении текущего договора или о новых переговорах по стратегической стабильности [речи] быть не может», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Лавров заявил, что США, полагаясь на авось, разрушили международную систему договоренностей по ядерному оружию и обеспечению стратегической стабильности. Глава МИД уточнил, что ядерной войны не желает никто, однако создавали систему противовесов и подписывали договоры по противоракетной обороне, ракетах средней и малой дальности, а также о стратегических наступательных вооружениях не зря.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 августа отметил, что Соединённые Штаты давно нарушают «дух и букву» ДСНВ. Дипломат пояснил, что Белый дом отказался не только от заложенных в преамбуле договора установок, но и от соблюдения центральных лимитов документа, которые ограничивают количество стратегических вооружений.