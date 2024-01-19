Вашингтон, 19 января, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп вспомнил о хороших отношениях в годы своего правления в США с президентом России Владимиром Путиным. Также в интервью журналисту Шону Хэннити на канале Fox News политик похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин, у которых есть мощное ядерное оружие <…> Орбан — умный, блестящий парень, очень уважаемый», — заявил Трамп.

Также экс-президент США вспомнил, как проводил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым у него сложились прекрасные отношения, с лидером КНДР Ким Чен Ыном он тоже ладил.

По словам Трампа, если бы на предыдущих выборах победу одержала Хиллари Клинтон, то была бы ядерная война с Северной Кореей.

Американский политик считает, что в годы правления его «все боялись и уважали».

Как сообщало ИА Регнум, 10 января в ходе выступления перед сторонниками в штате Айова экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал действующего американского лидера Джозефа Байдена и сравнил его с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином. Трамп назвал российского и китайского коллег очень умными.

В свою очередь Байден осудил Трампа после его хвалебных высказываний в адрес Путина. Президент США раскритиковал конкурента в предвыборной гонке за восхищение российским лидером.

В июне 2023 года венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт может остановить только бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания его на этот пост в 2024 году. В интересах Венгрии было бы, чтобы во главе США стоял сторонник мира, добавил Орбан.