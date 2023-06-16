Будапешт, 16 июня, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что украинский конфликт может остановить только бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания его на этот пост в 2024 году. Он заявил об этом 16 июня в эфире радио Kossuth.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Если есть в западном мире человек, который может остановить эту войну и установить мир, это экс-президент США Дональд Трамп, и в интересах Венгрии было бы, чтобы во главе США стоял сторонник мира», — сказал он.

Глава венгерского правительства уточнил, что в этом случае правда будет на стороне сторонников мирного разрешения конфликта на Украине, включая Венгрию, у позиции которой имеется «моральная правота».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Орбан заявил, что во время совета обороны Венгрии поручил военному руководству страны приготовиться к действиям при любом варианте развития украинского конфликта. Он назвал военную ситуацию на Украине всё более серьёзной со всё большим количеством непредсказуемых элементов.

Также Орбан 2 июня заявил, что контрнаступление ВСУ может обернуться для Украины «кровавой баней», По его мнению, это может произойти из-за того, что при атаке потери всегда больше, а потому его нужно предотвратить.