Вашингтон, 11 января, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Президента США Джозефа Байдена раскритиковал в очередной раз экс-глава Белого дома Дональд Трамп и сравнил американского политика с российским лидером Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином. Своё заявление Трамп сделал в ходе выступления перед сторонниками в штате Айова, трансляцию вёл телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Байден не может связать двух предложений, и он представляет нас с ядерным вооружением с Путиным и Си, и всеми этими очень умными людьми», — заявил Трамп.

Экс-президент США добавил, что американские СМИ ненавидят, когда он называет лидеров России и Китая очень умными людьми.

«Но позвольте вам сказать: они очень умные и очень коварные», — повторил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп обвинил действующего главу Белого дома Байдена в способности устроить третью мировую войну и уничтожить США ещё до президентских выборов. По мнению Трампа, администрация Байдена ни с кем не ведёт себя правильно, из-за чего весь мир может оказаться в состоянии войны.

Также Трамп повторил свой тезис о том, что благодаря его хорошим отношениям с российским президентом Путиным конфликта на Украине можно было избежать, если бы пост главы администрации США занимал он. Экс-президент назвал себя единственным, кому по силам спасти Америку.

До этого Трамп 5 января заявил, что абсолютная некомпетентность главы Белого дома угрожает США большими неприятностями. Байден, по его словам, не смог бы управлять и магазином.

Трамп является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Предполагается, что основная борьба за пост главы государства развернётся между ним и Байденом.