Штат Пенсильвания, США, 6 января, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден раскритиковал экс-главу Белого дома Дональда Трампа после его хвалебных высказываний в адрес президента России Владимира Путина. Об этом Байден заявил 5 января в ходе выступления в штате Пенсильвания, приуроченного к годовщине штурма Капитолия в январе 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Сначала Байден напомнил о том, как Трамп сравнивал письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына с «любовными посланиями», затем он перешёл на Путина.

«Можете ли вы поверить, чтобы президент сказал что-то подобное? Его восхищение Путиным. Я мог бы продолжить», — сказал Байден.

Во время декабрьского визита в штат Невада Байден запутался в цифрах, говоря о средствах, выделенных на инфраструктурные проекты в годы правления Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Трамп назвал Байдена угрозой демократии. По мнению экс-президента США, Байден и его администрация пойдут на нарушение конституции США ради победы на президентских выборах. Трамп также привёл слова российского лидера Владимира Путина, который прокомментировал судебное преследование Трампа в США. Путин назвал «полной чушью и бредом собачьим» обвинение Трампа в особых связях с Россией.

В 2018 году Дональд Трамп назвал «выдающимся» письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, которое было передано американскому лидеру президентом Южной Кореи. Трамп также подчеркнул, что США наверняка бы ввязались в войну с КНДР, если бы его не избрали президентом.