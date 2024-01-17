Москва, 17 января, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Для кандидата в президенты России народная поддержка — самое главное, заявил 17 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сбор 2,5 млн подписей в поддержку Владимира Путина.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Разумеется, для любого кандидата в президенты народная поддержка — это самое главное», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, следит ли Путин за этим процессом и числом собранных подписей.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что уровень консолидации общества вокруг Путина трудно преувеличить и при желании можно собрать «кратно больше подписей». За более подробным комментарием по поводу кандидатского статуса президента он посоветовал обращаться в его избирательный штаб.

Ранее в среду в избирательном штабе сообщили, что в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина собрали более 2,5 млн подписей.

При этом накануне «Единая Россия» также провела день сбора подписей. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, на площадках ЕР в поддержку Путина было собрано более 1 млн подписей. Хотя для самовыдвижения необходимо собрать всего 300 тыс. подписей по всей стране.

Турчак также уточнил, что люди приходят целыми семьями, чтобы оставить подпись в поддержку кандидата Путина.

Как передавало ИА Регнум, голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней — с 15 по 17 марта 2024 года, досрочно можно будет проголосовать с 25 февраля по 14 марта. В выборах президента впервые будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Действующий глава российского государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет баллотироваться в президенты. 18 декабря он первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого с 25 по 30 декабря 2023 года, Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян. Положительно оценивают деятельность президента России 76,8% опрошенных.