Москва, 12 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого 12 января опубликовали на сайте организации.

Александр Рюмин/ТАСС Владимир Путин

Исследование проводили с 25 по 30 декабря 2023 года, каждый день опрашивая по 1600 совершеннолетних россиян. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,8% респондентов», — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что положительно деятельность главы государства оценили 76,8% опрошенных, в поддержку работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России высказались по 54,7% респондентов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря из данных социологического опроса центра «ФОМнибус» стало известно, что президенту доверяют 79% граждан России. Ещё 80% респондентов одобрили работу Путина на посту главы государства.

ВЦИОМ 21 декабря 2023 года опубликовал результаты исследования, из которых следует, что более половины россиян (55%) считают президента России политиком года. В тройку этого рейтинга также вошли председатель правительства (21%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (16%).