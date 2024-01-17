Москва, 17 января, 2024, 10:15 — ИА Регнум. В поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина собрали более 2,5 млн подписей. Об этом 17 января сообщается на сайте избирательного штаба Путина.

EPA/ТАСС

«По всей стране собрано более 2,5 млн подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Там добавили, что российские регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идёт проверка подписных листов.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней — с 15 по 17 марта 2024 года, досрочно можно будет проголосовать с 25 февраля по 14 марта. В выборах президента впервые будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Действующий глава российского государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет баллотироваться в президенты. 18 декабря он первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.