В поддержку кандидата Путина собрали более 2,5 млн подписей
В поддержку кандидата в президенты Путина собрали более 2,5 млн подписей
Москва, 17 января, 2024, 10:15 — ИА Регнум. В поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина собрали более 2,5 млн подписей. Об этом 17 января сообщается на сайте избирательного штаба Путина.
«По всей стране собрано более 2,5 млн подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.
Там добавили, что российские регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идёт проверка подписных листов.
Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней — с 15 по 17 марта 2024 года, досрочно можно будет проголосовать с 25 февраля по 14 марта. В выборах президента впервые будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Действующий глава российского государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет баллотироваться в президенты. 18 декабря он первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.