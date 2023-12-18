Москва, 18 декабря, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 декабря подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в выборах в 2024 году в качестве самовыдвиженца, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Фадеичев/ТАСС Владимир Путин

«Да. Сдал (документы)», — сказал Песков ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, днём 18 декабря Владимир Путин приехал в Центризбирком.

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8 декабря в ходе разговора с военнослужащими после церемония вручения наград «Золотая Звезда» президент заявил, что примет участие в выборах в марте 2024 года. Путин отметил, что в разное время у него были «разные мысли» на эту тему, однако в конце концов он решил, что «время такое», что в выборах участвовать нужно.

Заявление об участии в выборах Путин сделал, отвечая на вопрос спикера парламента ДНР Артёма Жоги. Вся страна поддерживает решение Путина баллотироваться в президенты, на фронте все переживали и задавались этим вопросом, заявил позднее Жога журналистам. Выдвижение действующего президента поднимет боевой дух участников СВО, отметил он также.

16 декабря лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Путин на предстоящих выборах не будет выставлять свою кандидатуру от какой-либо партии, а примет участие в них в качестве самовыдвиженца. Позднее в этот же день была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения действующего президента. Собрание этой группы поддержало решение Путина о самовыдвижении на выборы в 2024 году.

Предвыборный штаб Владимира Путина будет сформирован «своевременно», сообщил 17 декабря Песков в кулуарах съезда «Единой России». Партия в свою очередь единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы. Президент поблагодарил «Единую Россию» и думские фракции за поддержку своей кандидатуры.

Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, показал опрос, результаты которого опубликовал 15 декабря ВЦИОМ. 76% участников опроса в целом одобряют его деятельность на посту главы государства. По данным фонда «Общественное мнение», выдвижение Путина на новый президентский срок одобряют 70% граждан страны.

Западные страны уже начали подготовку к провокациям на президентских выборах в России, но в Москве готовы к отражению атак, отмечала ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Российская избирательная система относится к числу самых передовых в мире по уровню прозрачности и степени организации контроля за ходом выборов, сказала Памфилова в сентябре 2023 года в ходе видеообращения к школьникам для занятий «Разговор о важном».

Для российских избирателей крайне важно, что, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми столкнулась страна, подготовка к выборам идёт согласно законодательству, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.