Москва, 16 января, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Более 1 млн подписей собрано на площадках «Единой России» в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост президента. Об этом секретарь генерального совета партии Андрей Турчак сообщил 16 января в Telegram-канале.

РИА Новости/Таисия Воронцова

Он отметил, что единый день сбора подписей проходит по всей России на базе штабов общественной поддержки, общественных приёмных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах «Молодой гвардии Единой России».

Помогают собирать подписи около 20 тыс. добровольцев. Они выезжают в труднодоступные районы, где нет стационарных пунктов сбора.

По словам Турчака, очень много людей самых разных возрастов и профессий хотят принять участие в процедуре и поддержать Путина. Подписи оставляют целые семьи и трудовые коллективы.

«Их всех объединяет одно — желание видеть нашу страну сильной, великой и независимой», — отметил Турчак.

До этого за кандидата Путина уже свои подписи оставили более 1,8 млн россиян. Хотя для самовыдвижения необходимо собрать всего 300 тыс. подписей по всей стране. Данные ВЦИОМ показали высокий уровень поддержки действующего президента.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней — с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта граждане смогут проголосовать досрочно. В процедуре впервые будут участвовать жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

О намерении баллотироваться в президенты Путин объявил 8 декабря. Спустя десять дней он первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах Путин будет участвовать как самовыдвиженец.