Москва, 9 декабря, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он рассказал 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле.

Kremlin.ru Владимир Путин

К Путину обратился Герой ДНР, спикер парламента Донецкой Народной Республики, командир батальона «Спарта» Артём Жога. Он попросил действующего президента России выдвинуть свою кандидатуру на выборах в следующем году.

В ответ Владимир Путин заявил, что принял решение баллотироваться. При этом глава государства признал, что «в разное время» у него были «разные мысли».

Жога сказал, что выразил мнение многих россиян, просьба которых о выдвижении Путина была услышана. Вся Россия его поддерживает, сказал Герой ДНР.

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Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Спикер СФ Валентина Матвиенко сказала, что от результатов президентских выборов будет зависеть успешность ответа на новые вызовы, а также будущий вектор развития России.

В ЦИК приняли решение провести трёхдневное голосование, с 15 по 17 марта 2024 года. Многодневные выборы президента состоятся в России впервые. Самовыдвиженцы на выборах главы государства должны подать документы в ЦИК до 27 декабря, кандидаты от партий — до 1 января 2024 года, уточнила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В Кремле заявили, что россияне объединились вокруг Путина и не хотят об этом молчать. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на прямую линию поступает огромное количество обращений, в которых граждане высказывают такие чувства и мысли.

По итогам опроса ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют более 78% россиян. Его деятельность как главы государства одобряют 75,8% респондентов и лишь 14,8% — нет. Опрос проводился с 27 ноября по 3 декабря среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.