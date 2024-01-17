Москва, 17 января, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Западная коалиция не считается с гибелью мирных жителей в Йемене и других государствах, поскольку рассчитывает потом переписать историю. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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«Они привыкли, когда надо, осуществлять бомбардировки по любым объектам — военным, гражданским, социальным. Им всё равно. Им абсолютно всё равно, кто на какой стороне истории, есть ли там мирные жители, сколько там женщин, детей, стариков. А могут ли вывезти оттуда людей обездвиженных, которые проходят лечение, — всё равно. Им абсолютно всё равно, и всегда было всё равно, исторически всё равно», — отметила дипломат.

По её словам, это происходит потому, что представители Запада знают, что «потом сожгут любой учебник истории, сотрут любую табличку, снесут любой памятник, которые будут свидетельствовать о фактах, и напишут ложный учебник, поставят ложный памятник и прибьют ложную табличку».

«Их волнует собственная выгода, собственная конъюнктура — насколько бомбардировками Йемена они смогут отвлечь внимание от провалов в других частях региона. Насколько они смогут создать у себя внутри, в США в первую очередь, ощущение некой проактивности. Насколько они смогут повлиять на голоса избирателей — вот что их сейчас волнует», — заявила официальный представитель МИД России.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Британия при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Американские ВВС атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Целями авианалёта стали центры производства дронов и склады оружия.

США 13 января нанесли дополнительный удар по хуситам. Американский авианосец с использованием ракеты «Томагавк» нанёс удар по радару хуситов в Йемене.

Под удар попали несколько городов, в том числе столица республики Сана. Российское постоянное представительство при ООН запросило срочное заседание Совбеза в связи с актом агрессии США против йеменцев.

Официальный представитель движения йеменских хуситов «Ансар Алла» Мухаммед Абдель Салям заявил, что агрессии Вашингтона и Лондона нет оправдания и что удары по Йемену не остановят атак на израильские суда в Красном море.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары, которые нанесли американские и британские вооружённые силы по объектам в Йемене, — это угроза миру и глобальной безопасности. Россия призывает международное сообщество осудить нападение группы стран во главе с США, добавила она.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре решительно осудили удары группы стран во главе с США и Британией по Йемену.