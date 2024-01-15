Москва, 15 января, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре решительно осудили удары группы стран во главе с США и Британией по Йемену. Об этом 15 января сообщил российский МИД.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Особое внимание было уделено эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного доступа в анклав для оказания срочного содействия гражданскому населению.

Кроме того, Лавров и Абдоллахиян обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и задачи дальнейшего развития контактов и координации на всех уровнях.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Британия при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Американские ВВС атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Целями авианалёта стали центры производства дронов и склады оружия.

США 13 января нанесли дополнительный удар по хуситам. Американский авианосец с использованием ракеты «Томагавк» нанёс удар по радару хуситов в Йемене.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары, которые нанесли американские и британские вооружённые силы по объектам в Йемене, — это угроза миру и глобальной безопасности. Россия призывает международное сообщество осудить нападение группы стран во главе с США, добавила она.