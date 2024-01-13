Вашингтон, 13 января, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Удар по радару хуситов в Йемене нанёс авианосец США с использованием ракеты «Томагавк», заявили в центральном командовании Пентагона в социальной сети Х (бывшая Twitter).

U. S. Navy/Global Look Press

«Ракетный эсминец Carney использовал ракеты «Томагавк» при ударе, чтобы ослабить способность хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие», — говорится в заявлении ведомства.

США нанесли дополнительный удар по йеменским силам хуситов после того, как администрация президента Джо Байдена пообещала защитить морские суда в Красном море. Последний удар американские силы нанесли по радару хуситов 13 января.

Удары по Йемену.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Вашингтон и Лондон назвали действия западных стран самообороной и ответом на атаки хуситов в Красном море. Действия стран поддержали Австралия, Нидерланды, Бахрейн и Канада.

Командующий Военно-воздушными силами США в Центральном командовании Алекс Гринкевич отметил, что американские ВВС атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.

Целями авианалета стали центры производства дронов и склады оружия.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские хуситы решительно выступили против действий Израиля, пригрозили ударами. Хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока не прекратиться операция против сектора Газа. Так, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

Представитель йеменских хуситов Абдулла бен Амер заявил, что удары нанесли по столице Йемена, а также по городам Ходейде, Сааду и Дхамару.

В свою очередь Байден назвал удары США, Великобритании и их союзников по объектам мятежников-хуситов в Йемене соответствующими международному праву и Уставу ООН.

Атака танкера с нефтью из России

По сообщению агентства Reuters со ссылкой на британскую охранную фирму Ambrey, йеменские хуситы обстреляли в Аденском заливе танкер, перевозивший, предположительно, российскую нефть. В компании заявили, что удар могли нанести по ошибке из-за того, что нападавшие получили устаревшую информацию о связи судна с британской компанией. Корабль шёл под флагом Панамы.

Ракета, которую запустили в направлении танкера, упала в воду на расстоянии 400–500 м от борта. Сам танкер повреждений не получил.

В Ambrey утверждают, что это уже второй по счёту танкер с российской нефтью, который ошибочно атаковали хуситы.

Реакция мирового сообщества

В МИД России 12 января назвали нанесённые США удары по Йемену полным пренебрежением международным правом. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, целью ударов стала эскалация ситуации в регионе для собственных разрушительных целей. В Кремле удары американских и британских военных по йеменской территории назвали нелегитимными с точки зрения международного права.

Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям совершать полёты над территорией Йемена.

МИД Ирана назвал удары США и Великобритании по позициям йеменских хуситов произволом и нарушением территориальной целостности Йемена.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что удары США и их союзников по территории Йемена идут вразрез с нормами международного права. На Кубе осудили военные атаки США на Йемен. Там назвали удары актом, поощряющим геноцид в секторе Газа.