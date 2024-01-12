Нью-Йорк, США, 12 января, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Срочное заседание Совета безопасности ООН запросила Россия в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене. Об этом 12 января сообщила пресс-служба постпредства России в международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», — уточняется в сообщении.

Уточняется, что заседание запрошено на 10:00 по местному времени (18:00 мск).

Ранее ИА Регнум сообщало, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене в ночь на 12 января. Всего нанесено 23 удара по объектам в четырёх провинциях Йемена, в том числе по авиабазе Ад-Длейми, по аэропорту и казармам хуситов в районе Аль-Катиб, прилегающем к порту Ходейды, и по лагерю группировки к востоку от Ходейды. Кроме того, под удар попали лагерь и аэропорт возле города Таиз и лагерь в районе Саада.

Официальный представитель Пентагона подтвердил удары по объектам мятежников движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене Соединёнными Штатами в коалиции с союзниками.

Как указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, власти США пытаются легитимизировать действия коалиции в Красном море через свою резолюцию с требованием к йеменским мятежникам.