Токио, 17 января, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Транспортная компания Японии Nippon Yusen объявила о приостановке перевозок по Красному морю. Об этом сообщает агентство Jiji.

Yang Shiyao/XinHua/Global Look Press

Отмечается, что перевозки были временно приостановлены из-за напряжённой обстановки в регионе.

По данным издания, этот шаг был предпринят после того, как американские и британские войска предупредили о недопустимости приближения к указанному району после начала бомбардировок.

Как передавало ИА Регнум, ситуация в Красном море стала причиной поиска альтернативных маршрутов, сообщила российская компания «Совкомфлот», которая занимается поставками углеводородов и нефтепродуктов. В компании полагают, что из-за конфликта теперь нарушены глобальные цепочки международных поставок и в этой связи подорожала транспортировка.

Морской порт в бельгийском городе Антверпене допустил сбои в работе на фоне обострения ситуации в Красном море. Отмечается, что серьёзных проблем пока не наблюдается, однако риски их возникновения присутствуют из-за периодических изменений графика движения морских судов. Так, многие суда перенаправили в обход Красного моря через южноафриканский Кейптаун, что увеличило время пребывания в пути.

Ранее агентство Reuters сообщило, что принадлежащий США сухогруз попал под ракетный обстрел у берегов Йемена. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании подтвердил попадание ракеты в судно в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Адена. По его данным, удар был нанесён с воздуха.

Позднее руководство ВС США признало, что хуситы поразили ракетным ударом американский контейнеровоз в Красном море, пострадавших в результате атаки не было.

В ночь на 12 января США и Британия при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Американские ВВС атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Целями авианалёта стали центры производства дронов и склады оружия.