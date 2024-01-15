Сана, 15 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Судно, принадлежащее Соединённым Штатам Америки, было поражено ракетой вблизи берегов Йемена, сообщило 15 января агентство Reuters.

По предварительной информации, экипаж сухогруза не пострадал.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил попадание ракеты в судно в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден. По его данным, удар был нанесён с воздуха. При этом других подробностей инцидента не приводится.

В свою очередь британская компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, сообщила, что судно могло принадлежать США и ходить под флагом Маршалловых Островов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день йеменские хуситы выразили уверенность, что смогут нанести Соединённым Штатам стратегическое поражение в случае продолжения противостояния. По словам высокопоставленного лидера хуситов Али аль-Кахума, после этой агрессии Йемен станет кладбищем для американцев, США покинут регион униженными. Он добавил, что народ и лидеры Йемена полностью готовы вступить «в прямую и тотальную войну с США» и к защите палестинцев.

В ночь на 12 января США и Британия при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Американские ВВС атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Целями авианалёта стали центры производства дронов и склады оружия.

На следующий день США нанесли дополнительный удар по хуситам. Американский авианосец с использованием ракеты «Томагавк» нанёс удар по радару хуситов в Йемене.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары, которые нанесли американские и британские вооружённые силы по объектам в Йемене, — это угроза миру и глобальной безопасности. Россия призывает международное сообщество осудить нападение группы стран во главе с США, добавила она.