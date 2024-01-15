Вашингтон, 15 января, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Руководство ВС США 15 января признало, что хуситы поразили ракетным ударом американский контейнеровоз в Красном море. Пострадавших в результате атаки не было, заявили представители центрального командования ВС США.

«Пятнадцатого января поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу «Гибралтар Игл» (M/V Gibraltar Eagle)», — сказано в сообщении.

Ранее 15 января Reuters сообщало, что принадлежащий США корабль (по информации агентства, сухогруз) попал под ракетный обстрел у берегов Йемена. По этим данным, атака привела к возгоранию в трюме, при этом никто не пострадал, а судно продолжало оставаться на плаву.

В Управлении морских торговых операций при ВМС Великобритании 15 января сообщили об инциденте у берегов Йемена и рекомендовали судам проходить в этом районе с особой осторожностью. По одному из кораблей был нанесён удар с воздуха, заявили в управлении. По данным телеканала Sky, на судне начался пожар.

В этот же день лидеры хуситов заявили, что смогут нанести США стратегическое поражение в случае продолжения противостояния. После агрессии со стороны Вашингтона Йемен станет кладбищем для американцев, и США покинут регион униженными, отметил глава движения Али аль-Кахум.

В ночь на 12 января США и Британия при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Американские ВВС атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Целями авианалёта стали центры производства дронов и склады оружия. Кроме того, США 13 января нанесли дополнительный удар.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары, которые нанесли американские и британские вооружённые силы по объектам в Йемене, — это угроза миру и глобальной безопасности. Россия призывает международное сообщество осудить нападение группы стран во главе с США, добавила она.

Ранее президент США Джозеф Байден прикладывал усилия для того, чтобы способствовать урегулированию йеменского кризиса и даже пересмотрел подход администрации Трампа к хуситам, исключив их из списка террористических организаций, а теперь Вашингтон может оказаться тем, кто окончательно взорвёт мир на Ближнем Востоке, потому что администрация Байдена оказалась в заложниках у действующих властей Израиля, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум Кирилл Семёнов.