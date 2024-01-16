Москва, 16 января, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Ситуация в Красном море стала причиной поиска альтернативных маршрутов, сообщила российская компания «Совкомфлот», которая занимается поставками углеводородов и нефтепродуктов.

ТАСС/EPA/MOHAMED HOSSAM

«Совкомфлот» затрудняется спрогнозировать продолжение постоянной работы в Красном море из-за эскалации конфликта», — добавили в компании.

Также в компании считают, что из-за конфликта теперь нарушены глобальные цепочки международных поставок и в этой связи подорожала транспортировка.

Как сообщало ИА Регнум, порт Антверпена предположил, что могут случиться сбои в работе на фоне обострения ситуации в Красном море. Судоходные компании сообщают о задержках в курсировании кораблей от недели и до десяти дней. Больше всего в этой ситуации пострадали контейнеровозы.

Ранее на судне, которое принадлежит США вспыхнул пожар после атаки на него у берегов Йемена, сообщили СМИ со ссылкой на британскую компанию Ambrey. Там предположили, что удар мог стать актом возмездия йеменского движения «Ансар Аллах» в ответ на бомбардировки со стороны США и Британии.