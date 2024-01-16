Антверпен, Бельгия, 16 января, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Морской порт в бельгийском городе Антверпене допустил сбои в работе на фоне обострения ситуации в Красном море. Об этом сообщила пресс-служба морской гавани.

EPA/ТАСС

«Судоходные компании сообщают о задержках от семи до десяти дней. Количество заходов судов остаётся прежним. Больше всего пострадали контейнеровозы, в то время как другие категории судов пострадали в меньшей степени», — цитирует представителя порта «РИА Новости».

Отмечается, что серьёзных проблем пока не наблюдается, однако риски их возникновения присутствуют из-за периодических изменений графика движения морских судов. Так, многие суда перенаправили в обход Красного моря через южноафриканский Кейптаун, что увеличило время пребывания в пути.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters сообщило, что принадлежащий США сухогруз попал под ракетный обстрел у берегов Йемена. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил попадание ракеты в судно в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Адена. По его данным, удар был нанесён с воздуха.

Позднее руководство ВС США признало, что хуситы поразили ракетным ударом американский контейнеровоз в Красном море, пострадавших в результате атаки не было.

В ночь на 12 января США и Британия при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Американские ВВС атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Целями авианалёта стали центры производства дронов и склады оружия.