Москва, 15 января, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин прислали венки на церемонию прощания с художественным руководителем Малого театра, народным артистом СССР Юрием Соломиным, которая 15 января на исторической сцене театра.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также венки прислали представители различных ведомств, российских театров, в частности, «Современника», Театра им. М. Ермоловой, сообщает ТАСС.

По традиции артиста проводили в последний путь аплодисментами.

На траурную церемонию пришли родственники, друзья, коллеги, ученики и поклонники его творчества — всегоболее сотни человек, среди которых помощник президента России Владимир Мединский, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов и другие.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года народный артист СССР был госпитализирован. По информации СМИ, Соломин упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Приехавшие по вызову медики приняли решение немедленно его госпитализировать.

Директор Малого театра Тамара Михайлова 9 января сообщила, что Соломина выписали из больницы через два месяца после госпитализации. По её словам, у актёра было хорошее самочувствие. Однако 11 января стало известно о его смерти. Внучка актёра Александра в беседе с корреспондентом ИА Регнум рассказала, что худрук Малого театра умер во сне в своей квартире в Москве.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста. Министр культуры Ольга Любимова назвала смерть Соломина огромной утратой для всей страны. Она отметила, что у всех в памяти останется великолепное исполнение Соломиным роли капитана Кольцова в картине «Адъютант его превосходительства».