Москва, 9 января, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Советского и российского актёра, народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы через месяц после госпитализации. Об этом 9 января рассказала директор театра Тамара Михайлова.

Михаил Метцель/ТАСС Юрий Соломин

«Да, это так. Чувствует себя хорошо», — привел её слова телеканал RT.

Как передавало ИА Регнум, Михайлова 4 января заявила, что Соломин в праздничные дни останется в больнице. При этом она уточнила, что у актёра стабильное состояние и его выписка планируется после праздников.

Сообщения о госпитализации 88-летнего худрука Малого театра появились днём 6 ноября. По информации СМИ, Соломин упал в обморок в своей квартире в центре Москвы и приехавшие по вызову врачи скорой помощи решили немедленно его госпитализировать.

Позднее в этот же день директор Малого театра подтвердила информацию о госпитализации Соломина. По её словам, актёр потерял сознание, когда садился в машину, чтобы отправиться в театр.

Внучка Соломина Александра 7 ноября рассказала, что медики подтвердили у него микроинсульт. Она добавила, что актёру не требуется операция и его перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии.