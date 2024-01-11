Москва, 11 января, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Народного артиста СССР Юрия Соломина.

Владимир Федоренко /РИА Новости Народный артист СССР Юрий Соломин

«Кончина Юрия Мефодьевича Соломина — тяжёлая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что ушёл из жизни великий актёр, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра. Путин добавил, что беззаветное, подвижническое служение избранному делу снискали Соломину высочайшее признание и всенародную любовь.

В конце телеграммы российский лидер заявил, что Юрия Соломина больше нет, но остались замечательные творческие работы артиста и светлая память о нём.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Соломина похоронят на Троекуровском кладбище утром 15 января. Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

В беседе с ИА Регнум внучка актёра Александра Соломина рассказала, что Соломин умер дома во сне. Как уточнила родственница, артиста выписали из больницы 10 января.

Соболезнования семье, друзьям и коллегам Соломина выразила министр культуры России Ольга Любимова. По её словам, уход из жизни советского и российского актёра и режиссёра, художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР — это огромная утрата для всей страны.

Соломин с 1988 года и до конца жизни оставался художественным руководителем Малого театра. Широкую известность артисту принесли роли в таких фильмах, как «Адъютант его превосходительства» (1969 год), «Обыкновенное чудо» (1978 год), «Летучая мышь» (1978 год), и многих других. Он получил звания Народного артиста СССР (1988) и Героя Труда Российской Федерации (2020). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».