Москва, 11 января, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Уход из жизни советского и российского актёра и режиссёра, художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина — это огромная утрата для всей страны. Об этом 11 января заявила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram-канале.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Юрий Соломин

Она отметила, что многие считали Соломина артистом, который может сыграть всё, а его яркие, незабываемые актёрские и режиссёрские работы завоевали признание коллег и искреннюю любовь миллионов зрителей.

«Великолепное исполнение роли капитана Кольцова в картине «Адъютант его превосходительства» навсегда останется в нашей памяти», — написала она.

Глава Минкультуры напомнила, что актёр с 1988 года возглавлял Малый театр, в котором мечтал служить с детства и впоследствии сыграл десятки ролей.

Юрий Соломин всегда стремился продолжать великие традиции русского театра в своей работе, а как педагог воспитал многие поколения талантливых артистов, добавила она.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Мефодьевича. Это огромная утрата для всей страны. Светлая память!» — заключила Любимова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 января народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Смерть актёра подтвердили в Малом театре.

Позднее в этот же день внучка актёра Александра в беседе с корреспондентом ИА Регнум рассказала, что худрук Малого театра умер во сне в своей квартире в Москве.

Директор Малого театра Тамара Михайлова 9 января сообщила, что Соломина выписали из больницы через два месяца после госпитализации. По её словам, у актера было хорошее самочувствие.

О госпитализации 88-летнего Народного артиста СССР стало известно днём 6 ноября. По информации СМИ, худрук Малого театра упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Приехавшие по вызову медики приняли решение немедленно его госпитализировать

Соломин известен как актёр кино и театра. На его счету свыше 50 ролей в театре из современного и классического репертуара. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Адъютант его превосходительства» (1969 год), «Обыкновенное чудо» (1978 год), «Летучая мышь» (1978 год), «ТАСС уполномочен заявить» (1984 год), «Хождение по мукам» (1974 год) и многих других. С 1980 года работал в театре как режиссёр, с 1988 года и до конца жизни являлся художественным руководителем Малого театра.