Москва, 15 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. На исторической сцене Малого театра 15 января завершилась церемония прощания с народным артистом СССР, худруком театра Юрием Соломиным, ушедшим из жизни 11 января в возрасте 88 лет.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

На траурную церемонию пришли родственники, друзья, коллеги, ученики и поклонники его творчества, передаёт «РИА Новости».

«Он спас театр, когда разваливался Советский Союз. Когда началась вакханалия и вседозволенность, он всегда, как стойкий солдат на страже театра», — сказал народный артист Андрей Житинкин на церемонии прощания.

Проститься с актёром также пришли помощник президента России Владимир Мединский, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов и другие.

Похороны Соломина пройдут на Троекуровском кладбище, где покоится жена артиста, актриса Ольга Соломина. Она скончалась в 2019 году.

Как сообщало ИА Регнум, Юрий Соломин ушёл из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Незадолго до смерти он перенёс инсульт, из больницы его выписали 9 января. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, после выписки артист хорошо себя чувствовал.

Внучка Александра рассказала, что Юрий Соломин «ушёл тихо во сне». Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста. Министр культуры Ольга Любимова назвала смерть Соломина огромной утратой для всей страны. Она отметила, что у всех в памяти останется великолепное исполнение Соломиным роли капитана Кольцова в картине «Адъютант его превосходительства».