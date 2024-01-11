Москва, 11 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Внучка актёра и режиссёра Юрия Соломина Александра 11 января в беседе с корреспондентом ИА Регнум рассказала, как Народный артист СССР ушёл из жизни.

Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин

«Дедушка ушёл тихо во сне сегодня. Он находился у себя дома. Только вчера его выписали из больницы», — сказала Александра Соломина.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 января стало известно, что советский и российский актёр и режиссёр, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет.

Директор Малого театра Тамара Михайлова 9 января рассказала, что актёра выписали из больницы через два месяца после госпитализации. Она уточнила, что у Соломина было хорошее самочувствие.

О госпитализации 88-летнего Народного артиста СССР стало известно днём 6 ноября. По данным СМИ, худрук Малого театра упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Приехавшие по вызову медики приняли решение немедленно его госпитализировать. Внучка актёра 7 ноября рассказала, что врачи подтвердили у Соломина микроинсульт.

Юрий Соломин известен как актёр кино и театра. На его счету свыше 50 ролей в театре из современного и классического репертуара. Он снимался в таких фильмах, как «Адъютант его превосходительства» (1969 г.), «Обыкновенное чудо» (1978 г.), «Летучая мышь» (1978 г.), «ТАСС уполномочен заявить» (1984 г.) и многих других. С 1980 года работал в театре как режиссёр, с 1988 года и до конца жизни являлся художественным руководителем Малого театра.