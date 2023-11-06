Москва, 6 ноября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Актёра и режиссёра Юрия Соломина экстренно госпитализируют. Об этом 6 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Юрий Соломин

«Юрий Мефодьевич упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Ему вызвали скорую помощь. Медики приняли решение немедленно доставить его в больницу», — говорится в сообщении.

Причины ухудшения состояния здоровья актера выясняются.

Юрий Соломин — Народный артист СССР, Герой Труда РФ. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», был награждён орденами Дружбы народов, Почёта, Восходящего солнца III степени. Широко известен в качестве киноактёра. В общей сложности сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах (не считая фильмов-спектаклей).

Как передавало ИА Регнум, ранее бывшего военного атташе СССР в США Николая Зленко госпитализировали в одну из московских клиник после падения на эскалаторе. По информации источника, мужчина упал лицом вниз и ударился о железные конструкции. Он сильно травмировал лицо. Пострадавшего госпитализировали с множественными ушибами и обширными гематомами.