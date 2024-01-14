Москва, 14 января, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию 15–17 января 2024 года, сообщил 14 января МИД России.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Глава МИД КНДР Цой Сон Хи

«Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи посетит Российскую Федерацию с официальным визитом 15–17 января», — проинформировали дипломаты.

Визит состоится по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова.

Официальный представитель российского министерства Мария Захарова добавила, что в Москве пройдут переговоры северокорейской делегации с Лавровым.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России прибыл 18 октября 2023 года с двухдневным визитом в КНДР. Поездку приурочили к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Отношения России и Северной Кореи вышли на качественно новый, стратегический уровень, отметил Лавров 19 октября. В свою очередь глава МИД КНДР назвала частые встречи глав ведомств двух стран доказательством развития корейско-российских двусторонних отношений.

До этого, 13 сентября 2023 года, президент России Владимир Путин дал официальный обед в честь лидера КНДР. Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный. Перед этим Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет.