Пхеньян, 18 октября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в КНДР.

МИД РФ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

В ходе визита запланированы переговоры с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи.

В начале этой недели Лавров сопровождал президента России Владимира Путина в Пекин на саммит «Один пояс — один путь» и провел встречи с китайским коллегой Ван И.

Путин также официально приглашён в КНДР, однако сроки его визита пока не оглашаются. Пресс-секретарь Дмитрий Песков не исключал, что согласовать все детали получится в ходе визита Лаврова в Пхеньян.

Сама поездка министра проходит через несколько недель после визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Лидер Северной Кореи побывал на Дальнем Востоке и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Политики отметили высокий уровень сотрудничества Москвы и Пхеньяна, а также дружеский характер отношений.

Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года.