Москва, 19 октября, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Отношения Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики вышли на качественно новый, стратегический уровень. Об этом в четверг, 19 октября, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«После проведения исторического саммита между президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном… мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень», — сказал Лавров, слова которого приводит «РИА Новости», в начале встречи с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия помнит вклад, который Ким Ир Сен и Ким Чен Ир внесли в становление и развитие отношений между государствами.

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, в свою очередь, назвала частые встречи глав ведомств двух стран доказательством развития корейско-российских двусторонних отношений.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Сергей Лавров прибыл в КНДР с двухдневным визитом. Напомним, в начале этой недели глава российского ведомства сопровождал президента России Владимира Путина в Пекин на саммит «Один пояс — один путь» и провёл встречи с китайским коллегой Ван И.