Вашингтон, 8 января, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин, который в течение последней недели находится в госпитале, не собирается покидать свой пост, заявил 8 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Министр Остин не планирует уходить со своей должности. Он сосредоточен на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и служить на благо защиты нашей страны», — сказал Райдер в эфире телеканала Fox News.

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности США Джон Кирби в свою очередь отметил, что планов отправить Остина в отставку у администрации США нет.

«Он в полной мере продолжает исполнять свои обязанности, делает всё, что делал бы в обычное время, но только из больницы», — заявил Кирби в ходе брифинга.

Остину оказывается вся необходимая помощь, а президент США Джозеф Байден ждёт его возвращения в Пентагон и «с уважением» относится к решению Остина взять на себя ответственность за недостаточно оперативное информирование о ситуации, добавил координатор совета.

О госпитализации Остина стало известно 5 января, при этом в больницу его доставили четырьмя днями ранее. По словам Райдера, глава минобороны США проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в связи с возникшими осложнениями после плановой медицинской процедуры. Диагноз министра не раскрывается.

По данным телеканала NBC, Остин провёл четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. О госпитализации министра обороны США не оповестили ни Белый дом, ни Конгресс: госсекретарь Энтони Блинкен 7 января заявил, что не знал о состоянии здоровья Остина.

Остин выздоравливает и находится «в хорошем настроении», но точная дата его выписки пока неизвестна, заявил Райдер ранее 8 января. Он также сообщил, что глава Пентагона вечером 6 января дал необходимые указания своим подчинённым и продолжает следить за деятельностью ведомства.

Неспособность Пентагона проинформировать Белый дом о болезни своего шефа можно назвать «провалом», заявил 8 января член палаты представителей Конгресса США республиканец Дон Бэкон. Он отметил, что время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут, а Пентагон играет «жизненно важную роль в реагировании» на такие предупреждения. Бэкон потребовал внести «исправления» в работу военного ведомства.