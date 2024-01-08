Вашингтон, 8 января, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Неспособность Пентагона проинформировать Белый дом о болезни своего шефа Ллойда Остина можно назвать «провалом». Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США, республиканец Дон Бэкон.

Defense.gov Шеф Пентагона Ллойд Остин

«Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Пентагон играет жизненно важную роль в реагировании», — написал Бэкон в соцсети X.

Политик добавил, что обсуждаемая ситуация и неспособность оперативных действий — это «провал руководства».

Он потребовал внести «исправления» в работу военного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны США рассказали о состоянии здоровья главы ведомства Ллойда Остина, который по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Генерал-майор Патрик Райдер 7 января заявил, что Остин выздоравливает и находится в хорошем настроении, но о точной дате его выписки из больницы пока неизвестно.

Диагноз министра не раскрывается.

По данным телеканала NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников, Остин провёл четыре дня в отделении интенсивной терапии. Его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

О госпитализации Остина не оповестили даже Белый дом и Конгресс. Госсекретарь Энтони Блинкен 7 января заявил, что не знал о состоянии здоровья шефа Пентагона.